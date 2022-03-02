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12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Ми – з Україною! Манчестер Сіті зробив Зінченка капітаном команди

Андрій Трофімов
2 березня, 01:01
Український футболіст вивів МанСіті на матч Кубка Англії як капітан, захопивши з собою прапор

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

З українським прапором та капітанською пов'язкою вийшов сьогодні на матч Кубка Англії Олександр Зінченко.

Його Манчестер Сіті обіграв на виїзді Пітерборо Юнайтед із рахунком 2:0 та вийшов у чвертьфінал турніру. Обидва голи були забиті у другому таймі. Українець відіграв весь поєдинок.

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"Ми – з Україною", – з такого напису та українським прапором у серці на табло стадіону розпочинався поєдинок.

Днем раніше Зінченко вимагав застосувати до країни-окупанта найжорсткіші санкції. Міжнародна спортивна спільнота має повністю виключити всі контакти з Росією та її спортсменами, йдеться у заклику гравця збірної України.

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Раніше вболівальники Манчестер Сіті та Евертона провели акцію на знак солідарності з Україною. Під час оплесків десятків тисяч уболівальників на стадіоні на підтримку України ні Зінченко, ні Миколенко не зуміли стримати емоцій, заплакавши.