Ми – з Україною! Манчестер Сіті зробив Зінченка капітаном команди

Олександр Зінченко / Фото: Reuters
З українським прапором та капітанською пов'язкою вийшов сьогодні на матч Кубка Англії Олександр Зінченко.
Його Манчестер Сіті обіграв на виїзді Пітерборо Юнайтед із рахунком 2:0 та вийшов у чвертьфінал турніру. Обидва голи були забиті у другому таймі. Українець відіграв весь поєдинок.
"Ми – з Україною", – з такого напису та українським прапором у серці на табло стадіону розпочинався поєдинок.
Днем раніше Зінченко вимагав застосувати до країни-окупанта найжорсткіші санкції. Міжнародна спортивна спільнота має повністю виключити всі контакти з Росією та її спортсменами, йдеться у заклику гравця збірної України.
Раніше вболівальники Манчестер Сіті та Евертона провели акцію на знак солідарності з Україною. Під час оплесків десятків тисяч уболівальників на стадіоні на підтримку України ні Зінченко, ні Миколенко не зуміли стримати емоцій, заплакавши.