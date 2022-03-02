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Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Мы – с Украиной! Манчестер Сити сделал Зинченко капитаном команды

Андрей Трофимов
2 марта, 01:01
Украинский футболист вывел МанСити на матч Кубка Англии в качестве капитана, захватив с собой флаг

Александр Зинченко / Фото: Reuters

С украинским флагом и капитанской повязкой вышел сегодня на матч Кубка Англии Александр Зинченко.

Его Манчестер Сити обыграл на выезде Питерборо Юнайтед со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал турнира. Оба гола были забиты во втором тайме. Украинец отыграл весь поединок.

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"Мы – с Украиной", – с такой надписи и украинским флагом в сердце на табло стадиона начинался поединок.

Днем ранее Зинченко требовал применить к стране-оккупанту самые жесткие санкции. Международное спортивное сообщество должно полностью исключить все контакты с Россией и ее спортсменами, говорится в призыве игрока сборной Украины.

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Ранее болельщики Манчестер Сити и Эвертона провели акцию в знак солидарности с Украиной. Во время аплодисментов десятков тысяч болельщиков на стадионе в поддержку Украины ни Зинченко, ни Миколенко не сумели сдержать эмоций, заплакав.