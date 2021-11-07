7 листопада 14:00
Інгулець 0
Дніпро-1 1
7 листопада 17:00
Колос 1
Шахтар 3
7 листопада 17:00
Зоря 3
Верес 0
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 19:45
Франція --
Казахстан --
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"Ми дуже задоволені, але попереду ще багато матчів": Де Дзербі – про вихід Шахтаря на перше місце в УПЛ

Павло Василенко
7 листопада, 19:55
Сьогодні, 7 листопада, Шахтар у матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги на виїзді обіграв Колос із рахунком 3:1

Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі прокоментував матч проти ковалівської команди.

"Ми дуже задоволені, але попереду ще багато матчів, шлях дуже довгий і дуже складний.

Можливо, ми самі ускладнили цей матч, мали забити більше м'ячів – чотири чи п'ять, як мінімум, але ми маємо вирішувати питання набагато раніше.

Ми мали мотивацію перемогти сьогодні, щоб вийти на перше місце, тому до цього весь час було Динамо на першому рядку", – сказав Де Дзербі в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Ця перемога дозволила Шахтарю піднятися на перше місце у турнірній таблиці УПЛ. У активі донецької команди 35 очок. Стільки ж має київське Динамо, яке вчора на НСК Олімпійський програло Ворсклі з рахунком 1:2, але гірники обійшли підопічних Мірчі Луческу за додатковими показниками.

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Колос зазнав четвертої поразки поспіль і залишився на 11-й позиції, маючи у своєму активі 11 очок.