"Мы очень довольны, но впереди еще много матчей": Де Дзерби – о выходе Шахтера на первое место в УПЛ

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал матч против ковалевской команды.

"Мы очень довольны, но впереди еще много матчей, путь очень длинный и очень сложный.

Возможно, мы сами усложнили этот матч, должны были забить больше мячей – четыре или пять, как минимум, но мы должны решать вопрос намного раньше.

У нас была мотивация победить сегодня, чтобы выйти на первое место, потому до этого все время было Динамо на первой строчке", – сказал Де Дзерби в эфире телеканала "Футбол 1".