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5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
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Ми не хочемо війни! Український спортсмен звернувся до всього світу

Олександр Трикіша
22 лютого, 18:19
Учасник Олімпіади-2022 український скелетоніст Владислав Гераскевич звернувся до світу після вчорашнього рішення Росії визнати незалежними так звані "ЛДНР"

Гераскевич відреагував на рішення Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

На Олімпіаді в Пекіні Гераскевич відзначився тим, що показав на весь світ антивоєнний плакат.

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"Наш голос може бути почутим. Я – звичайний українець, який хоче бачити усмішки та радість на вулицях рідного міста, хоче бачити розвиток та процвітання Батьківщини, хоче займатись улюбленою справою і прославляти Україну, хоче бути спокійним за рідних та близьких вдома.

На наш заклик до миру звернув увагу весь світ, і ми отримуємо підтримку з усіх куточків планети. Ми дуже цінуємо вашу підтримку та щиро вдячні за те, що ви розділяєте нашу позицію. Ми – українці, мирні люди і не хочемо війни! No war in Ukraine!" – написав Влад у Instagram.

Владислав Гераскевич продемонстрував патріотичний плакат у Пекіні / Фото: скріншот

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