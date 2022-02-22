Ми не хочемо війни! Український спортсмен звернувся до всього світу

На Олімпіаді в Пекіні Гераскевич відзначився тим, що показав на весь світ антивоєнний плакат.

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"Наш голос може бути почутим. Я – звичайний українець, який хоче бачити усмішки та радість на вулицях рідного міста, хоче бачити розвиток та процвітання Батьківщини, хоче займатись улюбленою справою і прославляти Україну, хоче бути спокійним за рідних та близьких вдома.

На наш заклик до миру звернув увагу весь світ, і ми отримуємо підтримку з усіх куточків планети. Ми дуже цінуємо вашу підтримку та щиро вдячні за те, що ви розділяєте нашу позицію. Ми – українці, мирні люди і не хочемо війни! No war in Ukraine!" – написав Влад у Instagram.