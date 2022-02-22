Ми не хочемо війни! Український спортсмен звернувся до всього світу

Гераскевич відреагував на рішення Росії / Фото: Колаж: Сьогодні
На Олімпіаді в Пекіні Гераскевич відзначився тим, що показав на весь світ антивоєнний плакат.
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"Наш голос може бути почутим. Я – звичайний українець, який хоче бачити усмішки та радість на вулицях рідного міста, хоче бачити розвиток та процвітання Батьківщини, хоче займатись улюбленою справою і прославляти Україну, хоче бути спокійним за рідних та близьких вдома.
На наш заклик до миру звернув увагу весь світ, і ми отримуємо підтримку з усіх куточків планети. Ми дуже цінуємо вашу підтримку та щиро вдячні за те, що ви розділяєте нашу позицію. Ми – українці, мирні люди і не хочемо війни! No war in Ukraine!" – написав Влад у Instagram.
Що відбувається
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "ЛДНР".
- Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
- Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг або технологій із псевдореспублік.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що стурбований рішенням Росії про визнання так званих "ЛДНР".
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна однозначно кваліфікує останні дії РФ як порушення суверенітету та територіальної цілісності держави.