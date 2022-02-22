Мы не хотим войны! Украинский спортсмен обратился ко всему миру

Гераскевич отреагировал на решение России / Фото: Коллаж: Сегодня
На Олимпиаде в Пекине Гераскевич отметился тем, что показал на весь мир антивоенный плакат.
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"Наш голос может быть услышан. Я – обычный украинец, который хочет видеть улыбки и радость на улицах родного города, хочет видеть развитие и процветание Родины, хочет заниматься любимым делом и прославлять Украину, хочет быть спокойным за родных и близких дома.
На наш призыв к миру обратил внимание весь мир, и мы получаем поддержку со всех уголков планеты. Мы очень ценим вашу поддержку и искренне благодарны за то, что вы разделяете нашу позицию. Мы – украинцы, мирные люди и не хотим войны! No war in Ukraine!" – написал Влад в Instagram.
Что происходит
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".
- После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
- Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен решением России признать так называемые "ЛДНР".
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина однозначно квалифицирует последние действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства.