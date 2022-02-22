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Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Мы не хотим войны! Украинский спортсмен обратился ко всему миру

Александр Трикиша
22 февраля, 18:19
Участник Олимпиады-2022 украинский скелетонист Владислав Гераскевич обратился ко всему миру после вчерашнего решения России признать независимыми так называемые "ЛДНР"

Гераскевич отреагировал на решение России / Фото: Коллаж: Сегодня

На Олимпиаде в Пекине Гераскевич отметился тем, что показал на весь мир антивоенный плакат.

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"Наш голос может быть услышан. Я – обычный украинец, который хочет видеть улыбки и радость на улицах родного города, хочет видеть развитие и процветание Родины, хочет заниматься любимым делом и прославлять Украину, хочет быть спокойным за родных и близких дома.

На наш призыв к миру обратил внимание весь мир, и мы получаем поддержку со всех уголков планеты. Мы очень ценим вашу поддержку и искренне благодарны за то, что вы разделяете нашу позицию. Мы – украинцы, мирные люди и не хотим войны! No war in Ukraine!" – написал Влад в Instagram.

Владислав Гераскевич продемонстрировал патриотический плакат в Пекине / Фото: скриншот

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