23 жовтня 14:00
Верес 2
Маріуполь 0
23 жовтня 17:00
Ворскла 0
Шахтар 2
23 жовтня 19:30
Чорноморець 1
Львів 1
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
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Правнук Муссоліні зіграє за Лаціо: несподіваний дебютант у Серії А

Сергій Шаховець
23 жовтня, 23:24
Кадровий голод римського Лаціо напередодні матчу Серії А з Вероною змусив тренера Мауріціо Саррі включити в заявку родича одіозного політика

Правнук Муссоліні і родич Софі Лорен потрапив в заявку на матч Серії А

У 9-му турі Серії А римський Лаціо зіграє на виїзді проти Верони. Наставник римських "орлів" вирішив викликати на матч 18-річного правнука диктатора Беніто Муссоліні.

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Романо Флоріану Муссоліні грає на позиції правого захисника, але за необхідності може зіграти і в центрі оборони. У березні цього року Муссоліні уклав професійний контракт з Лаціо, граючи переважно за молодіжний склад.

Романо Флоріану – син Мауро Флоріану і Алессандри Муссоліні, внучки фашистського диктатора Беніто Муссоліні. Цікаво, що в родоводі Романо є не тільки знаменитий прадід. Тіткою його матері є прославлена італійська актриса і співачка Софі Лорен.

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Фото: corrieredellosport.it

Відмітимо, що Лаціо вважався улюбленим клубом Беніто Муссоліні. До сьогоднішнього дня фанати римського клубу дотримуються ультраправих поглядів. Свого часу знаменитий італійський футболіст Паоло Ді Каніо, виступаючи в складі Лаціо, привітав фанатів жестом із піднятими до неба рукою.

Після восьми зіграних матчів римський Лаціо набрав 14 очок і займає п'яте місце в турнірній таблиці Серії А.

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