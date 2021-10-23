23 октября 14:00
Верес 2
Мариуполь 0
23 октября 17:00
Ворскла 0
Шахтер 2
23 октября 19:30
Черноморец 1
Львов 1
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
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Лилль --
2 ноября 22:00
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Правнук Муссолини сыграет за Лацио: неожиданный дебютант в Серии А

Сергей Шаховец
23 октября, 23:24
Кадровый голод римского Лацио накануне матча Серии А с Вероной вынудил тренера Маурицио Сарри включить в заявку родственника одиозного политика

Правнук Муссолини и родственник Софи Лорен попал в заявку на матч Серии А

В 9-м туре Серии А римский Лацио сыграет на выезде против Вероны. Наставник римских "орлов" решил вызвать на матч 18-летнего правнука диктатора Бенито Муссолини.

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Романо Флориани Муссолини играет на позиции правого защитника, но при необходимости может сыграть и в центре обороны. В марте этого года Муссолини заключил профессиональный контракт с Лацио, играя преимущественно за молодежный состав.

Романо Флориани – сын Мауро Флориани и Алессандры Муссолини, внучки фашистского диктатора Бенито Муссолини. Интересно, что в родословной Романо есть не только знаменитый прадедушка. Тетей его матери является прославленная итальянская актриса и певица Софи Лорен.

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Фото: corrieredellosport.it

Отметим, что Лацио считался любимым клубом Бенито Муссолини. По сегодняшний день фанаты римского клуба придерживаются ультраправых взглядов. В свое время знаменитый итальянский футболист Паоло Ди Канио, выступая в составе Лацио, поприветствовал фанатов жестом со вскинутой к небу рукой.

После восьми сыгранных матчей римский Лацио набрал 14 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

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