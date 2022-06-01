1 червня 19:00
Польща 2
Уельс 1
1 червня 46’
Шотландія 0
Україна 0
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Мурашки по шкірі. Гравці збірної України зі сльозами виконали гімн (відео)

Сергій Шаховець
1 червня, 22:44
Гімн України став для наших футболістів справжнім символом единства українського народу

Збірна України / Фото: Reuters

Збірна України бореться за вихід на ЧС-2022 у Катарі. Ми ведемо онлайн матчу Шотландія – Україна на нашому сайті.

На полі стадіону "Хемпден Парк" наші футболісти вийшли з українськими прапорами. Лунає національний Гімн України! І його співає весь стадіон – і українці, і шотландці, які вже кілька місяців активно підтримують нашу країну з моменту початку російської військової агресії!

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Під час виконання у багатьох гравців на очах з'явилися сльози. Кожного з них торкнулася військова агресія Російської Федерації проти України. Було видно, як хлопці близько до серця приймають трагедію, що відбувається на їхній Батьківщині.

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Нагадаємо, що переможець сьогоднішнього матчу у Глазго зіграє у фіналі з командою Уельсу. Цей матч відбудеться 5 червня.