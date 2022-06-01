1 июня 19:00
Польша 2
Уэльс 1
1 июня 57’
Шотландия 0
Украина 0
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Мурашки по коже. Игроки сборной Украины со слезами исполнили гимн (видео)

Сергей Шаховец
1 июня, 22:44
Гимн Украины стал для наших футболистов настоящим символом единства украинского народа

Сборная Украины / Фото: Reuters

Сборная Украины борется за выход на ЧМ-2022 в Катаре. Мы ведем онлайн матча Шотландия – Украина на нашем сайте.

На поле стадиона "Хемпден Парк" наши футболисты вышли с украинскими флагами. Раздается национальный Гимн Украины! И его поет весь стадион – и украинцы, и шотландцы, уже несколько месяцев активно поддерживающие нашу страну с момента начала российской военной агрессии!

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Во время исполнения у многих игроков на глазах появились слезы. Каждого из них коснулась военная агрессия Российской Федерации против Украины. Было видно, как ребята близко к сердцу принимают трагедию происходящую на их Родине.

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Напомним, что победитель сегодняшнего матча в Глазго сыграет в финале с командой Уэльса. Этот матч состоится 5 июня.