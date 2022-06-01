1 червня 19:00
Польща 2
Уельс 1
1 червня 21:45
Шотландія 1
Україна 3
1 червня 21:45
Італія 0
Аргентина 3
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Мундіаль дедалі ближче! Україна у валідольному матчі обіграла шотландців

Сергій Шаховець
1 червня, 23:40
Збірна України у надважкому поєдинку відбору на чемпіонат світу у Катарі здобула перемогу над Шотландією. Тепер на наших хлопців чекає зустріч з Вельсом

Роман Яремчук – автор другого гола у ворота шотландців / Фото: Reuters

Збірна України продовжить боротьбу за вихід на Мундіаль Підопічні Олександра Петракова у непростому поєдинку обіграли шотландців. Ми вели онлайн матчу Шотландія – Україна.

З перших хвилин матчу "синьо-жовті" захопили ініціативу. Наші футболісти більше контролювали м'яч і щоразу створювали небезпечні моменти біля воріт Гордона.

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На 33-й хвилині матчу українці зуміли реалізувати свою перевагу. Андрій Ярмоленко отримав неймовірний пас від Руслана Малиновського та майстерно перекинув м'яч через воротаря шотландців – 0:1.

Гол Ярмоленко

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Одразу після перерви "синьо-жовті" зуміли швидко подвоїти рахунок. Форвард Бенфіки Роман Яремчук головою замкнув пас Караваєва – 0:2. Браво Україно!

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Гол Яремчука

"Тартанова армія" не мала наміру здаватися в полон українцям. Шотландці перехопили ініціативу та стали частіше загрожувати воротам Бущана. Останні півгодини пройшли під диктовку господарів поля.

На 79-й хвилині підопічні Стіва Кларка досягли свого. Каллум Макгрегор скористався своїм шансом на всі сто, відправивши м'яч у сітку воріт Бущана – 1:2.

Буквально за кілька хвилин Довбик міг закривати матч, але вийшовши на побачення з Гордоном, забарився і змарнував момент.

Останні хвилини матчу додали сивини українським уболівальникам. Поставив крапку в матчі все той же Артем Довбик, який реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером!

Шотландія – Україна – 1:3

Голи: Макгрегор (79) – Ярмоленко (33), Яремчук (49), Довбик (90+5)

Після перемоги над шотландцями команда Петракова зіграє фінальний матч із Уельсом за вихід на ЧС-2022. Цей матч відбудеться 5 червня.