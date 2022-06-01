1 июня 19:00
Польша 2
Уэльс 1
1 июня 21:45
Шотландия 1
Украина 3
1 июня 21:45
Италия 0
Аргентина 3
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Мундиаль все ближе! Украина в валидольном матче обыграла шотландцев

Сергей Шаховец
1 июня, 23:40
Сборная Украины в труднейшем поединке отбора на чемпионат мира в Катаре одержала победу над Шотландией. Теперь нашим парням предстоит встреча с Уэльсом

Роман Яремчук - автор второго гола в ворота шотландцев / Фото: Reuters

Сборная Украины продолжит борьбу за выход на Мундиаль. Подопечные Александра Петракова в непростом поединке обыграли шотландцев. Мы вели онлайн матча Шотландия – Украина.

С первых минут матча "сине-желтые"захватили инициативу. Наши футболисты больше контролировали мяч и раз за разом создавали опасные моменту у ворот Гордона.

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На 33-й минуте матча украинцы сумели реализовать свое преимущество. Андрей Ярмоленко получил невероятный пас от Руслана Малиновского и мастерски перекинул мяч через вратаря шотландцев.

Гол Ярмоленко

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Сразу после перерыва "сине-желтые" сумели быстро удвоить счет. Форвард Бенфики Роман Яремчук головой замкнул пас Караваева. Браво Украина!

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Гол Яремчука

"Тартановая армия" не собиралась сдаваться в плен украинцам. Шотландцы перехватили инициативу и стали чаще угрожать воротам Бущана. Последние полчаса прошли под диктовку хозяев поля.

На 79-й минуте подопечные Стива Кларка добились своего. Каллум Макгрегор воспользовался своим шансом на все сто, отправив мяч в сетку ворот Бущана.

Буквально через несколько минут Довбик мог закрывать матч, но выйдя на свидание с Гордоном замешкался и упустил момент.

Последние минуты матча добавили седины украинским болельщикам. Поставил точку в матче все тот же Артем Довбик, который реализовал выход один-на-один с голкипером!

Шотландия – Украина – 1:3

Голы: Макгрегор (79) – Ярмоленко (33), Яремчук (49), Довбик (90+5)

После победы над шотландцами команда Петракова сыграет финальный матч с Уэльсом за выход на ЧМ-2022. Этот матч состоится 5 июня.