5 червня 42’
Уельс 1
Україна 0
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Москальські виродки! Голос збірної України у нестямі від обстрілу Києва

Анатолій Дерека
5 червня, 18:59
Відомий коментатор Віктор Вацко лаконічно прокоментував приліт ракет до столиці України

Віктор Вацко у гніві через обстріл Києва

Війна проти фашистів триває вже понад три місяці. Армія РФ масово обстрілює наші міста, вбиваючи мирне населення.

Сьогодні ж окупанти атакували Київ. У Дарницький та Дніпровський райони міста прилетіло п'ять ракет. На цей теракт відреагував відомий коментатор Віктор Вацко, котрий часто працює на іграх збірної України.

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"Ненавиджу, москальські виродки", – написав журналіст на своїй сторінці у Instagram.

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За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна, для них це в принципі вже "звичайна ситуація", оскільки окупанти щодня б'ють залізничною інфраструктурою:

"Ми мали одного пораненого – надали йому першу допомогу і зайнялися ліквідацією наслідків удару. Ми не планували виходити з будь-якими публічними заявами, бо не було жодних затримок пасажирських поїздів, пов'язаних з цим ударом. І для нас це звична робота: вони б'ють, ми ремонтуємось і їдемо далі".

Відомо, що Росія випустила по столиці України п'ять ракет з акваторії Каспійського моря. Одна була збита, а чотири влучили в Дарницький вагоноремонтний завод. Жертв немає.