5 июня 10’
Уэльс 0
Украина 0
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Москальские уроды! Голос сборной Украины вне себя от обстрела Киева

Анатолий Дерека
5 июня, 18:59
Известный комментатор Виктор Вацко лаконично прокомментировал прилет ракет в столицу Украины

Виктор Вацко в гневе из-за обстрела Киева

Война против фашистов продолжается уже более трех месяцев. Армия РФ массово обстреливает наши города, убивая мирное население.

Сегодня же оккупанты атаковали Киев, в Дарницкий и Днепровский районы города прилетело пять ракет. На данный теракт отреагировал известный комментатор Виктор Вацко, который часто работает на играх сборной Украины.

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"Ненавижу, москальские уроды", – написал журналист на своей страничке в Instagram.

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По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, для них это в принципе уже "обычная ситуация", поскольку оккупанты каждый день бьют по железнодорожной инфраструктуре:

"Мы имели одного раненого – оказали ему первую помощь и занялись ликвидацией последствий удара. Мы не планировали выходить с какими-либо публичными заявлениями, потому что не было никаких задержек пассажирских поездов, связанных с этим ударом. И для нас это привычная работа: они бьют, мы ремонтируемся и едем дальше".

Известно, что Россия выпустила по столице Украины пять ракет с акватории Каспийского моря. Одна была сбита, а четыре угодили в Дарницкий вагоноремонтный завод. Жертв нет.