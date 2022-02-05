5 лютого 17:00
Евертон 4
Брентфорд 1
5 лютого 19:00
Інтер 1
Мілан 2
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Москалі, трупи та Путін: Росія поскаржилася в УЄФА на Україну

Андрій Трофімов
5 лютого, 23:22
РФС закликала Європейську футбольну спілку порушити справу проти УАФ за кричалки українських фанатів на півфінальному матчі чемпіонату Європи з футзалу

Українські фанати назвали Путіна х***ом в Амстердамі / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час півфіналу футзального Євро Україна – Росія 2:3 в Амстердамі українські вболівальники на трибунах скандували "Путін – х###о", а також кричалку: "Бий москаля, складайте трупи".

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На думку РФС, Українська асоціація футболу має понести за це покарання.

"Російська футбольна спілка спрямувала звернення до УЄФА з вимогою порушити дисциплінарне розслідування за фактом дискримінаційної поведінки вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з міні-футболу", – наводить ТАРС заяву служби комунікацій РФС.

Фанати передали привіт Путіну / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

"Під час матчу, що відбувся 4 лютого в Нідерландах, українські вболівальники на трибунах скандували на адресу російських футболістів образливі висловлювання, які мали політичний характер, розпалювали ненависть за національною ознакою і, серед іншого, містили заклики до вбивства російських громадян", – заявляють в РФС.

Зазначимо, що у січні російсько-окупаційні війська вбили на Донбасі чотирьох українських воїнів.