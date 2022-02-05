5 февраля 17:00
Эвертон 4
Брентфорд 1
5 февраля 19:00
Интер 1
Милан 2
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
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Боруссия Д --
Байер --
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Барселона --
Атлетико --
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Сенегал --
Египет --
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Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
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Интер --
Ливерпуль --
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Москали, трупы и Путин: Россия пожаловалась в УЕФА на Украину

Андрей Трофимов
5 февраля, 23:22
РФС призвал Европейский футбольный союз открыть дело против УАФ за кричалки украинских фанатов на полуфинальном матче чемпионата Европы по футзалу

Украинские фанаты назвали Путина х***ом в Амстердаме / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время полуфинала футзального Евро Украина – Россия 2:3 в Амстердаме украинские болельщики на трибунах скандировали "Путин – х###о", а также кричалку: "Бий москаля, складайте трупи".

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По мнению РФС, Украинская ассоциация футбола должна понести за это наказание.

"Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу", – приводит ТАСС заявление службы коммуникаций РФС.

Фанаты передали привет Путину / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

"Во время матча, состоявшегося 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан", – заявляют в РФС.

Отметим, что в январе российско-оккупационные войска убили на Донбассе четырех украинских воинов.