Москали, трупы и Путин: Россия пожаловалась в УЕФА на Украину

Украинские фанаты назвали Путина х***ом в Амстердаме / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время полуфинала футзального Евро Украина – Россия 2:3 в Амстердаме украинские болельщики на трибунах скандировали "Путин – х###о", а также кричалку: "Бий москаля, складайте трупи".

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По мнению РФС, Украинская ассоциация футбола должна понести за это наказание.

"Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу", – приводит ТАСС заявление службы коммуникаций РФС.

Фанаты передали привет Путину / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

"Во время матча, состоявшегося 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан", – заявляют в РФС.

Отметим, что в январе российско-оккупационные войска убили на Донбассе четырех украинских воинов.