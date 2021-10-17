Потужний нокдаун не залишив шансів для українського бійця на турнірі Bellator 268

Генри Корралес vc Владислав Парубченко / Фото: Twitter

Сутичка між українським бійцем Владиславом Парубченко і Генрі Корралесом відкривала головний кард турніру Bellator 268.

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Бій пройшов на арені Footprint Center у Фініксі (штат Арізона, США).

Американець перевершував українця за фізичними даними, чим вміло скористався в бою.

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Щоб нівелювати перевагу суперника, Владислав спробував перевести опонента в партер, але Корралес не дозволив йому це зробити.

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У стійці американський боєць відправив суперника в нокдаун. Розвинути свій успіх на канвасі йому не вдалося, але потім в стійці він знову завдав потужного удару по українцю. Владислав встояв на ногах, але суддівський вердикт був не на його користь.

Перемогу в поєдинку здобув Генрі Корралес одноголосним рішенням суддів з рахунком 30-27.

Генрі Корралес здобув 19-ту перемогуу своїй кар'єрі, а для Владислава Парубченко поразка стала третьою з 18 проведених боїв.