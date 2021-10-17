16 жовтня 14:00
Маріуполь 1
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16 жовтня 17:00
Львів 1
Динамо 4
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 2
Колос 0
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
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Рух --
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Олександрія --
Ворскла --
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22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
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Інгулець --
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Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
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24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
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Порту --
Мілан --
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Атлетіко --
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Аякс --
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Шахтар --
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Динамо --
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Вольфсбург --
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Баварія --
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Аталанта --
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Потужний нокдаун не залишив шансів для українського бійця на турнірі Bellator 268

Сергій Шаховець
17 жовтня, 08:43
Український боєць MMA Владислав Парубченко програв поєдинок на турнірі Bellator 268 Генрі Корралесу з США

Генри Корралес vc Владислав Парубченко / Фото: Twitter

Сутичка між українським бійцем Владиславом Парубченко і Генрі Корралесом відкривала головний кард турніру Bellator 268.

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Бій пройшов на арені Footprint Center у Фініксі (штат Арізона, США).

Американець перевершував українця за фізичними даними, чим вміло скористався в бою.

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Щоб нівелювати перевагу суперника, Владислав спробував перевести опонента в партер, але Корралес не дозволив йому це зробити.

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У стійці американський боєць відправив суперника в нокдаун. Розвинути свій успіх на канвасі йому не вдалося, але потім в стійці він знову завдав потужного удару по українцю. Владислав встояв на ногах, але суддівський вердикт був не на його користь.

Перемогу в поєдинку здобув Генрі Корралес одноголосним рішенням суддів з рахунком 30-27.

Генрі Корралес здобув 19-ту перемогуу своїй кар'єрі, а для Владислава Парубченко поразка стала третьою з 18 проведених боїв.

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