Мощный нокдаун не оставил шансов для украинского бойца на турнире Bellator 268

Генри Корралес vc Владислав Парубченко / Фото: Twitter

Схватка между украинским бойцом Владиславом Парубченко и Генри Корралесом открывала главный кард турнира Bellator 268.

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Бой прошел на арене Footprint Center в Финиксе (штат Аризона, США). Американец превосходил украинца по физическим данным, чем умело воспользовался в бою.

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Чтобы нивелировать превосходство соперника, Владислав попытался перевести оппонента в партер, но Корралес не позволил ему это сделать.

В стойке американский боец отправил соперника в нокдаун. Развить свой успех на канвасе ему не удалось, но затем в стойке он вновь нанес мощный удар по украинцу. Владислав устоял на ногах, но судейский вердикт был не в его пользу.

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Победу в поединке одержал Генри Корралес единогласным решением судей со счётом 30-27.

Генри Корралес одержал 19-ю победу в своей карьере, а для Владислава Парубченко поражение стало третьим из 18 проведенных боев.