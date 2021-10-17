16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 17:00
Львов 1
Динамо 4
16 октября 19:30
Днепр-1 2
Колос 0
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Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
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Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
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Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
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Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
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Шериф --
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Шахтер --
Реал --
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Динамо --
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Бенфика --
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Мощный нокдаун не оставил шансов для украинского бойца на турнире Bellator 268

Сергей Шаховец
17 октября, 08:43
Украинский боец MMA Владислав Парубченко проиграл поединок на турнире Bellator 268 Генри Корралесу из США

Генри Корралес vc Владислав Парубченко / Фото: Twitter

Схватка между украинским бойцом Владиславом Парубченко и Генри Корралесом открывала главный кард турнира Bellator 268.

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Бой прошел на арене Footprint Center в Финиксе (штат Аризона, США). Американец превосходил украинца по физическим данным, чем умело воспользовался в бою.

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Чтобы нивелировать превосходство соперника, Владислав попытался перевести оппонента в партер, но Корралес не позволил ему это сделать.

В стойке американский боец отправил соперника в нокдаун. Развить свой успех на канвасе ему не удалось, но затем в стойке он вновь нанес мощный удар по украинцу. Владислав устоял на ногах, но судейский вердикт был не в его пользу.

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Победу в поединке одержал Генри Корралес единогласным решением судей со счётом 30-27.

Генри Корралес одержал 19-ю победу в своей карьере, а для Владислава Парубченко поражение стало третьим из 18 проведенных боев.

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