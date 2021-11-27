27 листопада 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 листопада 17:00
Чорноморець 0
Десна 1
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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"Моряки" потонули у Десні. "Десятка" чернігівців завдав поразки Чорноморцю

Сергій Шаховець
27 листопада, 19:17
Чернігівська Десна завдяки голу Андрія Тотовицького забрала три очки з Одеси

Чорноморець vs Десна / Фото: официальный сайт УПЛ

У суботу, 27 листопада, на стадіоні "Чорноморець" в Одесі пройшов матч 16-го туру чемпіонату України між "моряками" та Десною.

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Одесити ніяк не можуть подалі відштовхнутися від "небезпечної зони" у турнірній таблиці та розраховували поповнити свій очковий багаж у поєдинку з "сіверянами". Для команди Олександра Рябоконя головним завданням на матч було не втратити залікові бали в Одесі.

Весь матч прийшов під контролем досвідченіших футболістів Десни, які зуміли втілити свою перевагу у забитий гол на 28-й хвилині зустрічі. Після подачі кутового футболісти Чорноморця залишили без нагляду на дальній штанзі Андрія Тотовицького, і "десятка" Десни свій шанс не змарнував – 0:1.

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Підопічні Юрія Мороза у час, що залишився, намагалися змінити рахунок у матчі, але фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу чернігівців.

ОГЛЯД МАТЧУ

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Українська Прем'єр-Ліга. 16 тур.

Чорноморець – Десна – 0:1.

Гол: Тотовицький, 28.

Чорноморець: Кучерук – Путря, Кадірі (Дубко, 68), Біловар, Вантух (Д. Кузик, 68) – Михайленко (Тлумак, 81), Вачіберадзе (С. Кравченко, 81) – Цитаїшвілі, Смирний, Авагімян – Ванат (Ісаєнко, 76) .

Десна: Литовка, Завійський, Сафронов, Цимбалюк, Болбат – Домбровський – Калитвинцев, В. Волошин (Арвеладзе, 46), Тотовицький, Шевцов (Дегтярьов, 71) – Будківський (Безбородько, 71).

Після 16-ти турів Десна набирає 24 очка та піднімається з 8-го на 6-е місце у турнірній таблиці. Чорноморець залишився на 13-му рядку чемпіонату, але від 15-го місця їх відокремлює лише одне очко.