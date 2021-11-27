"Моряки" утонули в Десне. "Десятка" черниговцев нанес поражение Черноморцу

Черноморец vs Десна / Фото: официальный сайт УПЛ

В субботу, 27 ноября, на стадионе "Черноморец" в Одессе прошел матч 16-го тура чемпионата Украины между "моряками" и Десной.

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Одесситы никак не могут подальше оттолкнуться от "опасной зоны" в турнирной таблице и рассчитывали пополнить свой очковый багаж в поединке с "северянами". Для команды Александра Рябоконя главной задачей на матч было не потерять зачетные баллы в Одессе.

Весь матч пришел под контролем более опытных футболистов Десны, которые сумели воплотить свое преимущество в забитый гол на 28-й минуте встречи. После подачи углового футболисты Черноморца оставили без присмотра на дальней штанге Андрея Тотовицкого, и "десятка" Десны свой шанс не упустил – 0:1.

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В оставшееся время подопечные Юрия Мороза пытались изменить счет в матче, но финальный свисток арбитра зафиксировал победу черниговцев.

ОБЗОР МАТЧА

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Украинская Премьер-лига. 16 тур.

Черноморец – Десна – 0:1.

Гол: Тотовицкий, 28.

Черноморец: Кучерук – Путря, Кадири (Дубко, 68), Биловар, Вантух (Д. Кузык, 68) – Михайленко (Тлумак, 81), Вачиберадзе (С. Кравченко, 81) – Цитаишвили, Смирный, Авагимян – Ванат (Исаенко, 76).

Десна: Литовка, Завийский, Сафронов, Цымбалюк, Болбат – Домбровский – Калитвинцев, В. Волошин (Арвеладзе, 46), Тотовицкий, Шевцов (Дегтярев, 71) – Будкивский (Безбородько, 71).

После 16-ти туров Десна набирает 24 очка и поднимается с 8-го на 6-е место в турнирной таблице. Черноморец остался на 13-й строчке чемпионата, но от 15-го места их отделяет всего одно очко.