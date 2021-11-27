27 ноября 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 ноября 17:00
Черноморец 0
Десна 1
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
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Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
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"Моряки" утонули в Десне. "Десятка" черниговцев нанес поражение Черноморцу

Сергей Шаховец
27 ноября, 19:17
Черниговская Десна благодаря голу Андрея Тотовицкого увезла три очка из Одессы

Черноморец vs Десна / Фото: официальный сайт УПЛ

В субботу, 27 ноября, на стадионе "Черноморец" в Одессе прошел матч 16-го тура чемпионата Украины между "моряками" и Десной.

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Одесситы никак не могут подальше оттолкнуться от "опасной зоны" в турнирной таблице и рассчитывали пополнить свой очковый багаж в поединке с "северянами". Для команды Александра Рябоконя главной задачей на матч было не потерять зачетные баллы в Одессе.

Весь матч пришел под контролем более опытных футболистов Десны, которые сумели воплотить свое преимущество в забитый гол на 28-й минуте встречи. После подачи углового футболисты Черноморца оставили без присмотра на дальней штанге Андрея Тотовицкого, и "десятка" Десны свой шанс не упустил – 0:1.

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В оставшееся время подопечные Юрия Мороза пытались изменить счет в матче, но финальный свисток арбитра зафиксировал победу черниговцев.

ОБЗОР МАТЧА

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Украинская Премьер-лига. 16 тур.

Черноморец – Десна – 0:1.

Гол: Тотовицкий, 28.

Черноморец: Кучерук – Путря, Кадири (Дубко, 68), Биловар, Вантух (Д. Кузык, 68) – Михайленко (Тлумак, 81), Вачиберадзе (С. Кравченко, 81) – Цитаишвили, Смирный, Авагимян – Ванат (Исаенко, 76).

Десна: Литовка, Завийский, Сафронов, Цымбалюк, Болбат – Домбровский – Калитвинцев, В. Волошин (Арвеладзе, 46), Тотовицкий, Шевцов (Дегтярев, 71) – Будкивский (Безбородько, 71).

После 16-ти туров Десна набирает 24 очка и поднимается с 8-го на 6-е место в турнирной таблице. Черноморец остался на 13-й строчке чемпионата, но от 15-го места их отделяет всего одно очко.