"Моряки" обіграли Металіст 1925 у відповідь на розгром фанами свого автобуса

Чорноморець у матчі з Металістом 1925 року здобув свою третю перемогу в чемпіонаті / Фото: официальный сайт УПЛ

Поєдинок Чорноморець – Металіст 1925 відкривав недільну програму 18-го туру чемпіонату України.

Дві команди підійшли до звітного поєдинку з неприємними програшними серіями. Але якщо в одеситів серія триває три матчі, то у харків'ян становить п'ять поєдинків.

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За кілька годин до зустрічі автобус Чорноморця зазнав нападу невідомих осіб, як повідомив Мeta-ratings.com. Внаслідок хуліганських дій було побито заднє скло та пошкоджено корпус автобуса.

Футболісти Чорноморця могли відповісти агресивним фанам лише своєю грою у матчі проти Металіста 1925 року.

І вже на п'яту хвилину зустрічі "моряки" вели в рахунку 2:0.

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Першим відправив м'яч у сітку воріт харків'ян лідер Чорноморця Артур Авагімян. Атакувальний півзахисник завершив сольний ривок ударом у дальній кут.

А подвоїв рахунок у матчі ветеран українського футболу Сергій Кравченко. Капітан Чорноморця впіймав відскок після удару Цітаїшвілі та пробив у лівий верхній кут.

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Відіграти один м'яч харків'яни зуміли після сумнівного пенальті. Захисник "моряків" Дубко послизнувся на мокрому полі й завалив Марлісона.

Удар з "точки" бразильського форварда був точний – 2:1.

Наприкінці поєдинку одесити забили третій м'яч у ворота Металіста 1925, але оскільки Бугай був в офсайді, гол скасували.

Підсумок зустрічі – перемога Чорноморця з рахунком 2:1.

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-Ліга. 18-й тур.

Чорноморець – Металіст 1925 – 2:1

Голи: Авагімян, 3, Кравченко, 6 – Марлісон, 57 (пін.)

Чорноморець: Кучерук – Кузик, Дубко (Кадірі, 67), Біловар, Путря (Вантух, 78) – Авагімян (Брагару, 78), Смирний, Кравченко, Цитаїшвілі – Ісаєнко (Білошевський, 87) – Ванат (Бугай, 67).

Металіст 1925: Сидоренко – Ченбай, Шершень, Ткачук, Єрмаков – Габелок – Ременюк, Задерака, Криськів (Батюшин, 80), Савін (Фабіньйо, 80) – Марлісон (Островський, 87).

Чорноморець зумів здобути третю перемогу в чемпіонаті та піднятися на 13-те місце у турнірній таблиці. А харківський клуб збільшив свою програшну серію до шести поєдинків, але завдяки очковому запасу втримався на 10-му рядку.