"Моряки" обыграли Металлист 1925, в ответ на разгром фанами своего автобуса

Черноморец в матче с Металлистом 1925 одержал свою третью победу в чемпионате / Фото: официальный сайт УПЛ

Поединок Черноморец – Металлист 1925 открывал воскресную программу 18-го тура чемпионата Украины.

Две команды подошли к отчетному поединку с неприятными проигрышными сериями. Но если у одесситов она длится три матча, то у харьковчан составляла пять поединков.

Реклама

За несколько часов до встречи автобус Черноморца подвергся нападению со стороны неизвестных лиц, сообщил Мeta-ratings.com. В результате хулиганских действий было побито заднее стекло и поврежден корпус автобуса.

Футболисты Черноморца могли ответить агрессивным фанам только своей игрой в матче против Металлиста 1925.

И уже к пятой минуте встречи "моряки" вели в счете 2:0.

Реклама

Первым отправил мяч в сетку ворот харьковчан лидер Черноморца Артур Авагимян. Атакующий полузащитник завершил сольный рывок ударом в дальний угол.

А удвоил счет в матче ветеран украинского футбола Сергей Кравченко. Капитан Черноморца поймал отскок после удара Цитаишвили и пробил в левый верхний угол.

Реклама

Отквитать один мяч харьковчане сумели после сомнительного пенальти. Защитник "моряков" Дубко подскользнулся на мокром поле и завалил Марлисона.

Удар с "точки" бразильского форварда был точен – 2:1.

В самом конце поединка одесситы забили третий мяч в ворота Металлиста 1925, но поскольку Бугай находился в офсайде взятие отменили.

Итог встречи – победа Черноморца со счетом 2:1.

ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

Черноморец – Металлист 1925 – 2:1

Голы: Авагимян, 3, Кравченко, 6 – Марлисон, 57 (пен.)

Черноморец: Кучерук – Кузык, Дубко (Кадири, 67), Биловар, Путря (Вантух, 78) – Авагимян (Брагару, 78), Смирный, Кравченко, Цитаишвили – Исаенко (Билошевский, 87) – Ванат (Бугай, 67).

Металлист 1925: Сидоренко – Ченбай, Шершень, Ткачук, Ермаков – Габелок – Ременюк, Задерака, Крыськив (Батюшин, 80), Савин (Фабиньо, 80) – Марлисон (Островский, 87).

Черноморец сумел добыть третью победу в чемпионате и подняться на 13-е место в турнирной таблице. А харьковский клуб увеличил свою проигрышную серию до шести поединков, но за счет очкового запаса удержался на 10-й строчке.