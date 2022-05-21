Молодий лев проти старого лева. Джошуа назвав найскладнішого суперника

Джошуа vs Кличко. Останній бій Володимира / Фото: Getty Images

У вересні минулого року Ентоні Джошуа сенсаційно програв свої чемпіонські пояси Олександру Усику. Але, незважаючи на цю поразку, Ей-Джей вважає своїм найскладнішим супротивником іншого українця.

"Найскладнішим суперником, з яким я будь-коли стикався, був, безумовно, Володимир Кличко. Молодий лев проти старого лева. Коли я бився з ним, я думав, що зарано вийшов проти аксакала, але це був його останній бій.

Кличко проти Джошуа / Фото: Getty Images

Реклама

Тому, якби я не бився з ним, було б надто пізно. Іноді через відсутність досвіду ми щось ускладнюємо. У нього нокаутів було більше, ніж у мене разом узятих боїв та нокаутів у послужному списку. Він був досвідченим та дуже сильним. То справді був важкий бій.

Єнтоні Джошуа та Володимир Кличко / Фото: AFP

Володимир дотягнув мене до 11 раунду – туди, де я ніколи раніше не був. Але він був моїм найсильнішим противником", – сказав Джошуа в інтерв'ю Oxford Union.

Кличко знову може вийти проти Джошуа / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у квітні 2017 року Ентоні Джошуа здобув перемогу над Володимиром Кличком в 11 раунді поєдинку. Після цього поєдинку легендарний українець пішов із боксу. Бій був визнаний боєм року за версією низки видань.

Реклама

Джошуа нокаутував Кличка / Фото: AFP

Раніше ми повідомляли, що Кличко-молодший змушений відмовитись від своєї мрії побити рекорд американського боксера Джорджа Формана і стати найвіковішим чемпіоном в історії. Українець планував викликати на поєдинок чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.