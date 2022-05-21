Молодой лев против старого льва. Джошуа назвал самого сложного соперника

Джошуа vs Кличко. Последний бой Владимира / Фото: Getty Images

В сентябре прошлого года Энтони Джошуа сенсационно проиграл свои чемпионские пояса Александру Усику. Но несмотря на это поражение, Эй-Джей считает своим самым сложным противником другого украинца.

"Самым сложным соперником, с которым я никогда не сталкивался, был, безусловно, Владимир Кличко. Молодой лев против старого льва. Когда я сражался с ним, я думал, что рано вышел против аксакала, но это был его последний бой.

Кличко против Джошуа / Фото: Getty Images

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Поэтому, если бы я не дрался с ним, было бы слишком поздно. Иногда из-за отсутствия опыта мы что-то усложняем. У него нокаутов было больше, чем у меня вместе взятых сражений и нокаутов в послужном списке. Он был опытным и очень сильным. Это был тяжелый бой.

Энтони Джошуа и Владимир Кличко / Фото: AFP

Владимир дотащил меня до 11 раунда – туда, где я никогда раньше не был. Но он был моим сильнейшим противником", – сказал Джошуа в интервью Oxford Union.

Кличко снова может выйти против Джошуа / Фото: Getty Images

Напомним, в апреле 2017 года Энтони Джошуа одержал победу над Владимиром Кличко в 11 раунде поединка. После этого поединка легендарный украинец ушел из бокса. Бой был признан боем года по версии ряда изданий.

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Джошуа нокаутировал Кличко / Фото: AFP

Ранее мы сообщали, что Кличко-младший вынужден отказаться от своей мечты побить рекорд американского боксера Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом в истории. Украинец планировал вызвать на поединок чемпиона WBC Тайсона Фьюри.