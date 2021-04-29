Джошуа потушил Кличко: как началась пенсия украинского чемпиона

Четыре года назад Владимир Кличко последний раз выходил в ринг. 29 апреля 2017 года на "Уэмбли" прошел поединок Кличко против Энтони Джошуа. В последствии он был признан боем года по версии The Ring, HBO, ESPN, Sky Sports, BoxingScene, British Boxing Board of Control, Yahoo.com.
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В пятом раунде Джошуа отправил в нокдаун Кличко. В шестом – Владимир отплатил британцу той же монетой. Развязка наступила в 11-м раунде, когда Энтони апперкотом свалил украинца с ног. Владимир сумел подняться, но уже не мог отвечать сопернику. Избиение остановил рефери.
Таким образом, Энтони Джошуа защитил свой титул чемпиона мира по версии IBF, а также выиграл вакантные пояса IBO и суперчемпиона WBA.
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А Владимир Кличко спустя некоторое время объявил о завершении карьеры.
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