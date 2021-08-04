Молодняк підкорює Європу: Шахтар встановив рекорд нинішньої Ліги чемпіонів

Стартовий склад донеччан на матч проти Генка став наймолодшим в нинішній кваліфікації головного єврокубка

Наймолодший склад в нинішній Лізі чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У вівторок Шахтар вдало стартував у Лізі чемпіонів. Команда Роберто Де Дзербі здобула вольову перемогу над Генком в гостях.

Донеччани також побили досить цікавий рекорд. У нинішній кваліфікації Ліги чемпіонів стартовий склад Шахтаря став наймолодшим з усіх команд-учасниць.

Як повідомляє офіційний сайт Шахтаря, середній вік основи в матчі з Генком склав 22,6 роки. Найстаршим футболістом в складі команди Роберто Де Дзербі став захисник Марлон (25 років і 11 місяців).

Марлон став гравцем Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар" Реклама

До слова, середній вік стартовою одинадцятки Генка склав 24,5 роки і це четвертий показник в нинішній Лізі чемпіонів. Саме в їх складі вийшов наймолодший гравець вчорашньої зустрічі – 19-річний воротар Вандервордт.

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Відзначимо, що для Де Дзербі це була дебютна перемога в Лізі чемпіонів. На вихідних донеччан чекає домашня гра з Олександрією в УПЛ, а матч-відповідь з Генком відбудеться наступного вівторка, 10 серпня, на НСК "Олімпійський".