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Шахтар відкрив "Давай, грай!" вже в 41-му місті України

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
28 липня, 19:12
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27 липня в селі Великі Сорочинці Полтавської області відбулося відкриття майданчика "Давай, грай!"
Відкриття майданчика "Давай, грай" в селі Великі Сорочинці
Відкриття майданчика "Давай, грай" в селі Великі Сорочинці / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Географія проєкту дитячого масового футболу "Давай, грай!", що реалізується Shakhtar Social спільно з ДТЕК, налічує вже 41 населений пункт України.

Участь у відкритті нового майданчика взяли близько 20 дітей від 7 до 12 років з Великих Сорочинців і двох довколишніх сіл – Ковалівка й Савинці. Як і в інших містах, дітлахи і тренер забезпечені м'ячами та необхідним інвентарем для тренувань.

Гостем заходу став Дмитро Шутков, легендарний воротар "гірників" 1990–2000-х, нині тренер воротарів жіночої команди "Шахтаря".



"Радий взяти участь у відкритті спортивного майданчика, приїхати і побачити, що в дітей з'явилася можливість грати у футбол на гарному, якісному полі і з тренером, – зазначив Дмитро Анатолійович. – У дітлахів є де проводити канікули з користю. По-перше, це цікаво, по-друге, це здоров'я, а по-третє, буде коло спілкування. Дітлахи навчаться долати навантаження тренувань, вигравати. Захоплюватимуться діти – і дорослі за ними потягнуться. Для мене футбол – це життя, від дитячого садка і до теперішнього часу".

У Великих Сорочинцях проєкт реалізовано за підтримки компанії "ДТЕК Нафтогаз".

– Разом з нашим партнером компанією ДТЕК, у якій в цьому регіоні є підприємство, ми відкрили нову локацію у Великих Сорочинцях і провели відкрите тренування. Цей населений пункт став уже 41-м у проєкті "Давай, грай!", – сказала директор Shakhtar Social Інна Хмизова. – Спільно з ДТЕК ми створюємо умови для жителів, дітей громади. Це чудова нагода займатися футболом безкоштовно. Саме в таких невеликих населених пунктах дітлахам бракує можливостей займатися спортом. Але найголовніше в нашому проєкті – не спортивні досягнення, а щоб діти приходили до нас, діставали задоволення від тренувань та поверталися знову і знову.

В тренді

Мета "Давай, грай!" – розвиток через спорт, і зокрема футбол. Тренувальний процес побудовано таким чином, аби діти не тільки зміцнювали здоров'я, а й удосконалювали якості, важливі як на футбольному полі, так й у житті.

– Великосорочинська територіальна громада є нашим партнером – компанія "ДТЕК Нафтогаз" співпрацює з нею не один рік. "Давай, грай!" – важливий проєкт для молодого покоління, для дітей. Тут відкрито відмінний майданчик. Ми запросили дітей, тренера і спільно з Shakhtar Social профінансували цей проєкт для жителів громади, – підкреслив представник "ДТЕК Нафтогаз" Остап Ходак.

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