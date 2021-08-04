Молодняк покоряет Европу: Шахтер установил рекорд нынешней Лиги чемпионов

Стартовый состав дончан на матч против Генка стал самым молодым в нынешней квалификации главного еврокубка

Самый молодой состав в нынешней Лиге чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Во вторник Шахтер удачно стартовал в Лиге чемпионов. Команда Роберто Де Дзерби добыла волевую победу над Генком в гостях.

Дончане также побили довольно любопытный рекорд. В нынешней квалификации Лиги чемпионов стартовый состав Шахтера стал самым молодым из всех команд-участниц.

Как сообщает официальный сайт Шахтера, средний возраст основы в матче с Генком составил 22,6 года. Самым возрастным футболистом в составе команды Роберто Де Дзерби стал защитник Марлон (25 лет и 11 месяцев).

Марлон стал игроком Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Реклама

К слову, средний возраст стартовой одиннадцатки Генка составил 24,5 года и это четвертый показатель в нынешней Лиге чемпионов. Именно в их составе вышел самый молодой игрок вчерашней встречи – 19-летний вратар Вандервордт.

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Отметим, что для Де Дзерби это была дебютная победа в Лиге чемпионов. На выходных дончан ожидает домашняя игра с Александрией в УПЛ, а ответная встреча с Генком состоится в следующий вторник, 10 августа, на НСК "Олимпийский".