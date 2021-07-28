Шахтер открыл "Давай, играй!" уже в 41-м городе Украины

27 июля в селе Великие Сорочинцы Полтавской области состоялось открытие площадки "Давай, играй!"

Открытие площадки "Давай, играй!" в селе Великие Сорочинцы / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

География проекта детского массового футбола "Давай, играй!", реализуемого Shakhtar Social совместно с ДТЭК, насчитывает уже 41 населенный пункт Украины.

Участие в открытии новой площадки приняли порядка 20 детей от 7 до 12 лет из Великих Сорочинцев и двух близлежащих сел – Ковалевка и Савинцы. Как и в других городах, ребята и тренер обеспечены мячами и необходимым инвентарем для тренировок.Гостем мероприятия стал Дмитрий Шутков, легендарный вратарь "горняков" 1990–2000-х, ныне тренер вратарей женской команды "Шахтера".

"Рад поучаствовать в открытии спортивной площадки, приехать и увидеть, что у детей появилась возможность играть в футбол на хорошем, качественном поле и с тренером, – отметил Дмитрий Анатольевич. – У ребят есть где проводить каникулы с пользой. Во-первых, это интересно, во-вторых, это здоровье, а в-третьих, будет круг общения. Ребята научатся преодолевать нагрузки тренировок, выигрывать. Будут увлекаться дети – и взрослые за ними потянутся. Для меня футбол – это жизнь, с детского садика и по нынешнее время"

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В Великих Сорочинцах проект реализован при поддержке компании "ДТЭК Нефтегаз".– Вместе с нашим партнером компанией ДТЭК, у которой в этом регионе есть предприятие, мы открыли новую локацию в Великих Сорочинцах и провели открытую тренировку. Данный населенный пункт стал уже 41-м в проекте "Давай, играй!", – сказала директор Shakhtar Social Инна Хмызова. – Совместно с ДТЭК мы создаем условия для жителей, детей громады. Это прекрасная возможность заниматься футболом бесплатно. Именно в таких небольших населенных пунктах у ребят не хватает возможностей заниматься спортом. Но самое главное в нашем проекте – не спортивные достижения, а чтобы дети приходили к нам, получали удовольствие от тренировок и возвращались снова и снова.

Цель "Давай, играй!" – развитие посредством спорта, и в частности футбола. Тренировочный процесс построен таким образом, чтобы дети не только укрепляли здоровье, но и совершенствовали качества, важные как на футбольном поле, так и в жизни.

– Великосорочинская территориальная громада является нашим партнером – компания "ДТЭК Нефтегаз" сотрудничает с ней не один год. "Давай, играй!" – важный проект для молодого поколения, для детей. Здесь открыта отличная площадка. Мы пригласили детей, тренера и совместно с Shakhtar Social профинансировали этот проект для жителей громады, – подчеркнул представитель "ДТЭК Нефтегаз" Остап Ходак.