"Молив Бога, щоб не Італія та Португалія". Петраков задоволений жеребкуванням

Сьогодні у швейцарському Цюріху відбулося жеребкування кваліфікації чемпіонату світу у Катарі. Своїми враженнями від суперника у плей-оф поділився головний тренер збірної України Олександр Петраков.

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"Хороше жеребкування для нас. Молив Бога, щоб нам не випала Італія чи Португалія.

Я хотів, щоб нам попався хтось із британських команд. Я навіть не дивився їхньої гри.

Звісно, дві гри на виїзді. Було б круто, щоб ми один матч зіграли вдома, але тут нічого не вдієш. Почнемо вивчати, готуватимемося", – сказав Петраков в інтерв'ю Youtube-каналу" vZbirna.