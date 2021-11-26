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Рома 4
Зоря 0
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Минай --
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Десна --
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Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Динамо --
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"Молив Бога, щоб не Італія та Португалія". Петраков задоволений жеребкуванням

Сергій Шаховець
26 листопада, 19:07
Наставник збірної України прокоментував результат жеребкування плей-оф відбору на ЧС-2022

Олександр Петраков / Фото: Reuters

Сьогодні у швейцарському Цюріху відбулося жеребкування кваліфікації чемпіонату світу у Катарі. Своїми враженнями від суперника у плей-оф поділився головний тренер збірної України Олександр Петраков.

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"Хороше жеребкування для нас. Молив Бога, щоб нам не випала Італія чи Португалія.

Я хотів, щоб нам попався хтось із британських команд. Я навіть не дивився їхньої гри.

Звісно, дві гри на виїзді. Було б круто, щоб ми один матч зіграли вдома, але тут нічого не вдієш. Почнемо вивчати, готуватимемося", – сказав Петраков в інтерв'ю Youtube-каналу" vZbirna.

Нагадаємо, збірна України гратиме за вихід на ЧС-2022 проти Шотландії. Свій півфінальний матч команда Петракова зіграє на виїзді.

У разі перемоги над Шотландією, Україна поміряється силами з переможцем пари Уельс – Австрія.

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Півфінальні поєдинки відбудуться 24 березня, а фінальні 29 березня 2022 року.