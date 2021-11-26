25 ноября 22:00
Рома 4
Заря 0
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

"Молил Бога, чтобы не Италия и Португалия". Петраков доволен жеребьевкой

Сергей Шаховец
26 ноября, 19:07
Наставник сборной Украины прокомментировал результат жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022

Александр Петраков / Фото: Reuters

Сегодня в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка квалификации чемпионата мира в Катаре. Своими впечатлениями от соперника в плей-офф поделился главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Читайте также: Один лишний! Италия и Португалия разыграют одну путевку на ЧМ-2022

Реклама

"Хорошая жеребьевка для нас. Молил Бога, чтобы нам не попала Италия или Португалия.

Я хотел, чтобы нам попался кто-то из британских команд. Я даже не смотрел их игры.

Конечно, две игры на выезде. Было бы круто, чтобы мы один матч сыграли дома, но тут ничего не поделаешь. Начнем изучать, будем готовиться", – сказал Петраков в интервью Youtube-каналу vZbirna.

Напомним, сборная Украины поборется за выход на ЧМ-2022 против Шотландии. Свой полуфинальный матч команда Петракова сыграет на выезде.

В случае победы над Шотландией, Украина померяется силами с победителем пары Уэльс – Австрия.

Реклама

Полуфинальные поединки пройдут 24-го марта, а финальные 29 марта 2022 года.