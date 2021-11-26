"Молил Бога, чтобы не Италия и Португалия". Петраков доволен жеребьевкой

Александр Петраков / Фото: Reuters
Сегодня в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка квалификации чемпионата мира в Катаре. Своими впечатлениями от соперника в плей-офф поделился главный тренер сборной Украины Александр Петраков.
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"Хорошая жеребьевка для нас. Молил Бога, чтобы нам не попала Италия или Португалия.
Я хотел, чтобы нам попался кто-то из британских команд. Я даже не смотрел их игры.
Конечно, две игры на выезде. Было бы круто, чтобы мы один матч сыграли дома, но тут ничего не поделаешь. Начнем изучать, будем готовиться", – сказал Петраков в интервью Youtube-каналу vZbirna.
Напомним, сборная Украины поборется за выход на ЧМ-2022 против Шотландии. Свой полуфинальный матч команда Петракова сыграет на выезде.
В случае победы над Шотландией, Украина померяется силами с победителем пары Уэльс – Австрия.
Полуфинальные поединки пройдут 24-го марта, а финальные 29 марта 2022 года.