4 лютого 15:00
Полісся 2
Верес 1
4 лютого 18:00
Україна 2
Росія 3
4 лютого 19:00
Металіст 3
Чорноморець 3
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

МОК заробляє гроші, Китай – політичні бонуси: чому Ігри в Пекіні – найгірші

Любомир Луканюк, Андрій Трофімов
5 лютого, 11:12
Кореспондент "Сьогодні" Любомир Луканюк поділився першими враженнями від перебування у Пекіні. Для нього це вже сьомі Ігри, тому є з чим порівняти

Олімпійські Ігри більше не свято / Фото: Колаж: Сьогодні

На жаль, це порівняння точно не на користь Олімпіади-2022. Карантинні обмеження та байдуже ставлення до спортсменів і гостей повністю зіпсувало враження.

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"Якщо вдатися до порівняння з 2008 роком, то та Олімпіада була для мене найкращою, а ця буде найгіршою.

Зараз всім байдуже, Міжнародний олімпійський комітет просто заробляє гроші, Китай заробляє свої якісь політичні бонуси.

Ніхто не думає про глядачів і про спортсменів. А спорт без глядачів на трибунах – це як пісня без музики", – розповів Луканюк в ефірі каналу Україна 24.

Але на цьому негативні враження не закінчуються. Незручності додає блокування звичних нам месенджерів, соцмереж та навіть звичайної пошти від Google.

"А ще Китай – це чудове місце для лікування залежності від гаджетів, соцмереж, меседжерів. Тут не працюють звичні нам Facebook, Telegram, Google. Навіть пошту Gmail неможливо переглянути.

Послаблення тільки в олімпійському селищі, де це все працює, щоб зайвий раз не травмувати спортсменів", – додав наш колега.

Раніше кореспондент "Сьогодні" поділився першими враженнями від Пекіна – побачив космонавтів, послухав новий анекдот і відчув себе у київській маршрутці.