МОК заробляє гроші, Китай – політичні бонуси: чому Ігри в Пекіні – найгірші

Олімпійські Ігри більше не свято / Фото: Колаж: Сьогодні

На жаль, це порівняння точно не на користь Олімпіади-2022. Карантинні обмеження та байдуже ставлення до спортсменів і гостей повністю зіпсувало враження.

Читайте також: Головна особливість, яку не побачили глядачі: що залишилося за кадром церемонії відкриття Олімпіади

Реклама

"Якщо вдатися до порівняння з 2008 роком, то та Олімпіада була для мене найкращою, а ця буде найгіршою. Зараз всім байдуже, Міжнародний олімпійський комітет просто заробляє гроші, Китай заробляє свої якісь політичні бонуси. Ніхто не думає про глядачів і про спортсменів. А спорт без глядачів на трибунах – це як пісня без музики", – розповів Луканюк в ефірі каналу Україна 24.

Але на цьому негативні враження не закінчуються. Незручності додає блокування звичних нам месенджерів, соцмереж та навіть звичайної пошти від Google.

"А ще Китай – це чудове місце для лікування залежності від гаджетів, соцмереж, меседжерів. Тут не працюють звичні нам Facebook, Telegram, Google. Навіть пошту Gmail неможливо переглянути. Послаблення тільки в олімпійському селищі, де це все працює, щоб зайвий раз не травмувати спортсменів", – додав наш колега.

Раніше кореспондент "Сьогодні" поділився першими враженнями від Пекіна – побачив космонавтів, послухав новий анекдот і відчув себе у київській маршрутці.