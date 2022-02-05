4 февраля 15:00
Полесье 2
Верес 1
4 февраля 18:00
Украина 2
Россия 3
4 февраля 19:00
Металлист 3
Черноморец 3
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

МОК зарабатывает деньги, Китай – политические бонусы: почему Игры в Пекине – худшие

Любомир Луканюк, Андрей Трофимов
5 февраля, 11:12
Корреспондент "Сегодня" Любомир Луканюк поделился первыми впечатлениями от пребывания в Пекине. Для него это уже седьмые Игры, поэтому есть с чем сравнить

Олимпийские игры больше не праздник / Фото: Коллаж: Сегодня

К сожалению, это сравнение точно не в пользу Олимпиады-2022. Карантинные ограничения и наплевательское отношение к спортсменам и гостям полностью испортило впечатление.

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"Если прибегнуть к сравнению с 2008 годом, то та Олимпиада была для меня лучшей, а эта будет худшей.

Сейчас всем безразлично, Международный олимпийский комитет просто зарабатывает деньги, Китай зарабатывает свои какие-то политические бонусы.

Никто не думает о зрителях и о спортсменах. Спорт без зрителей на трибунах – это как песня без музыки", – рассказал Луканюк в эфире канала Украина 24.

Но на этом негативные впечатления не заканчиваются. Неудобства добавляет блокировка привычных нам мессенджеров, соцсетей и даже обычной почты от Google.

"А еще Китай – это отличное место для лечения зависимости от гаджетов, соцсетей, месседжеров. Здесь не работают привычные нам Facebook, Telegram, Google. Даже почту Gmail невозможно просмотреть.

Послабление только в олимпийской деревне, где это все работает, чтобы лишний раз не травмировать спортсменов", – добавил наш коллега.

Ранее корреспондент "Сегодня" поделился первыми впечатлениями от Пекина – увидел космонавтов, послушал новый анекдот и ощутил себя в киевской маршрутке.