Можуть бути санкції. Динамо порушило Кодекс чесної гри

Суперматч 10-го туру УПЛ Динамо - Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У другому таймі матчу Динамо – Шахтар офіційний ведущий матчів киян на НСК "Олімпійський" чотири рази порушив регламент проведення змагань УПЛ і Кодекс етики і чесної гри УАФ, повідомляє Фокус.

Андрій Плахотнюк, режисер і ведучий домашніх матчів Динамо, чотири рази використовуючи аудіо систему стадіону для публічного заклику "Всіх уболівальників підтримати Динамо", щоб київський клуб міг домогтися перемоги над Шахтарем. Очевидно, що такі дії були викликані слабким шумовим супроводом матчу тому що велика частина глядачів, що прийшли на гру, була нейтральною.

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Своїми діями і заявами офіційний представник Динамо, яким є ведущий домашніх матчів киян, порушив 21 статтю регламенту УПЛ, пункт 2 і пункт 4 в яких зазначено, що клуб несе відповідальність за поведінку офіційних представників в прив'язці до "Кодексу етики і чесної гри УАФ" і що офіційними представниками вважаються люди, що виконують певну місію від імені клубу.

Згідно з пунктом 1.8 "Кодексу етики і чесної гри УАФ" зазначено, що клуби і учасники футбольного процесу повинні "Беззаперечно дотримуватися принципів чесної гри і не використовувати в своїй діяльності методів і способів, які суперечать духу чесного суперництва".

Ймовірно, що до таких методів відноситься публічний емоційний тиск ведучого матчу в присутності 28 тисяч глядачів.

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"Ми з юристами, і в тому числі КДК, це питання зараз вивчаємо. По-хорошому, з боку Динамо, звичайно, не правильно так робити. Чи можуть бути санкції? Так, для цього необхідне детальне юридичне обгрунтування, яке, в тому числі, зараз опрацьовується нашою командою" , – заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.