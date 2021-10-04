Могут быть санкции. Динамо нарушило Кодекс честной игры

Суперматч 10-го тура УПЛ Динамо - Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Во втором тайме матча Динамо – Шахтер официальный ведущий матчей киевлян на НСК "Олимпийский" четыре раза нарушил регламент проведения соревнований УПЛ и Кодекс этики и честной игры УАФ, сообщает Фокус.

Андрей Плахотнюк, режиссер и ведущий домашних матчей Динамо, четыре раза используя аудио систему стадиона для публичного призыва "Всех болельщиков поддержать Динамо", чтобы киевский клуб мог добиться победы над Шахтером. Очевидно, что такие действия были вызваны слабым шумовым сопровождением матча т.к. большая часть зрителей пришедших на игру была нейтральной.

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Своими действиями и заявлениями официальный представитель Динамо, которым является ведущий домашних матчей киевлян, нарушил 21 статью регламента УПЛ, пункт 2 и пункт 4 в которых указано, что клуб несет ответственность за поведение официальных представителей в привязке к "Кодексу этики и честной игры УАФ" и что официальными представителями считаются люди, исполняющее определенную миссию от имени клуба.

Согласно пункту 1.8 "Кодекса этики и честной игры УАФ" указано, что клубы и участники футбольного процесса должны "Беспрекословно придерживаться принципов честной игры и не использовать в своей деятельности методов и способов, которые противоречат духу честного соперничества".

Вероятно, что к таким методам относится публичное эмоциональное давление ведущего матча в присутствии 28 тысяч зрителей.

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"Мы с юристами, и в том числе КДК, этот вопрос в данный момент изучаем. По-хорошему, со стороны Динамо, конечно, не правильно так делать. Могут ли быть санкции? Да, для этого необходимо детальное юридическое обоснование, которое, в том числе, сейчас прорабатывается нашей командой", – заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.