Багато шуму та звуків: Ф'юрі та Вайт провели битву поглядів (відео)

Тайсон Ф'юрі та Ділліан Уайт проведуть бій на "Уемблі"

У суботу, 23 квітня, на лондонському стадіоні "Вемблі" відбудеться супербій. Між собою зійдуться чемпіон WBC у суперважкому Тайсон Ф'юрі та тимчасовий чемпіон WBC Ділліан Вайт.

Сьогодні ж боксери провели останню пресконференцію та провели дуель поглядів. Церемонія супроводжувалася масою криків, а також жартами та дивними звуками від Ф'юрі.

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Цей бій буде цікавий команді Олександра Усика, адже нині українець є володарем чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Цілком можливо, що після бою-реваншу з Ентоні Джошуа наступним суперником Олександра стане переможець цієї пари.

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Зазначимо, що Ф'юрі ще не програвав у кар'єрі, здобувши 31 перемогу та одну нічию у 32-х боях. Одна з них сталася у битві з Володимиром Кличком. Раніше Тайсон зазначив, що після бою з Вайтом не збирається виходити в ринг.

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До речі, Ф'юрі обіцяв воювати проти Росії, якщо його країна буде атакована армією Путіна. Також боксер захопився вчинком Усика, який вступив у тероборону у перші дні війни.