Много шума и звуков: Фьюри и Уайт провели битву взглядов (видео)

Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт проведут бой на "Уэмбли"

В субботу, 23 апреля, на лондонском стадионе "Уэмбли" состоится супербой. Между собой сойдутся чемпион WBC в супертяжелом Тайсон Фьюри и временный чемпион WBC Диллиан Уайт.

Сегодня же боксеры провели последнюю пресс-конференцию и провели дуэль взглядов. Церемония сопровождалась массой криков, а также шутками и странными звуками от Фьюри.

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Данный бой будет интересен команде Александра Усика, ведь нынче украинец является обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Вполне вероятно, что после боя-реванша с Энтони Джошуа следующим соперником Александра станет победитель этой пары.

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Отметим, что Фьюри еще не проигрывал в карьере, добыв 31 победу и одну ничью в 32-х играх. Одна из них случилась в битве с Владимиром Кличко. Ранее Тайсон отметил, что после боя с Уайтом не собирается выходить в ринг.

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К слову, Фьюри обещал воевать против России, если его страна будет атакована армией Путина. Также боксер восхитился поступком Усика, который вступил в тероборону в первые дни войны.