14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Мені багато не треба! Основний воротар Динамо здає квартиру в оренду

Олег Люлька
14 вересня, 10:37
Георгій Бущан заробляє не тільки на футбольному полі – 27-річний голкіпер має намір досягти такої суми на банківському рахунку, яка дозволить йому спокійно почувати себе після завершення кар'єри

Георгій Бущан / Фото: Reuters

Георгій Бущан, що є основним воротарем Динамо і збірної України, відверто розповів про своє ставлення до грошей.

Читайте також: Краще б я не дивився! Ексгібіціоніст шокував Бущана знімком свого статевого органу

"Моя найбільша покупка – квартира в центрі Києва. Це, вочевидь, була моя найкраща покупка. Те, про що я мріяв останні роки. Я собі квартиру купив буквально рік тому"

"У мене не одна квартира. Одна здається", – зізнався Бущан в інтерв'ю Вацко Live

"Заробляю я більше, ніж витрачаю. Решту інвестую в нерухомість. Я не розуміюся на електронних грошах, криптовалюті, інших якихось речах. Я людина старого покоління. Гроші для мене – це живі гроші, які я можу тримати в руках"

"Нерухомість – це коли ти свої гроші заморожуєш і можеш примножити. Я відкладаю, щоб купити нерухомість ще"

Воротар збірної України Бущан / Фото: Reuters

"Я думаю про майбутнє, – каже Бущан. – Магазини, ресторани, Луї Віттон, нічні клуби... Проходили це все. Але сьогодні я розумію, що у мене дитина, у мене сім'я. Я не знаю, скільки мені ще призначено грати. Але я маю за цей час заробити стільки, щоб потім не бігати з кутка в куток, думаючи, де взяти гроші"

Георгій Бущан / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Хотілося б не те що на безбідну старість заробити, але щоб бути забезпеченою людиною і щоб моя сім'я була в хороших умовах"

"Це квартира, хороша машина, навчання дітей. Мені важливо, щоб моя дитина отримала гарну освіту. А у нас в країні за все хороше потрібно платити"

"Мені багато не треба. Мені головне, щоб вистачало"

"У мене є розуміння суми, щоб вона у мене лежала, коли я піду з футболу. Але я її озвучувати не буду", – додав Бущан

Читайте також: Олімпійцям і не снилося! Озвучені премії футболістів збірної України за Євро-2020

Реклама