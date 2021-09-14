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Краще б я не дивився! Ексгібіціоніст шокував Бущана знімком свого статевого органу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
14 вересня, 08:43
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Основний воротар київського Динамо і збірної України Георгій Бущан розповів про непристойне фото, яке надіслали йому і його партнерам по національній команді
Георгій Бущан шокований побаченим
Георгій Бущан шокований побаченим / Фото: Getty Images

Це сталося ще під час фінальної частини Євро-2020, але Георгій Бущан поділився подробицями лише зараз.

Як виявилося, по ходу турніру збірну України завалив знімками свого статевого органу один з користувачів соцмереж.

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"Пропозиції від дівчат у дірект? Зовсім ні. Але мені оного разу якийсь дивак надіслав dickpic", – зізнався в ефірі Вацко Live Георгій Бущан

"Він надіслав половині нашої команди. Реально. Я побачив – я не повірив. Чесно. Я був у шоці! Це було жахливо", – каже голкіпер

Георгій Бущан
Георгій Бущан / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Краще б я на це не дивився. Краще б я на зварювання подивився"

"Це страшно. Я розумію: коли дівчатам це надсилають, це страшно. Не треба цього робити", – додав Бущан

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Раніше ми писали, що нападника збірної Алжиру заарештували за ексгібіціонізм. Фарід Ель-Мелалі займався мастурбацією у дворі свого будинку, спостерігаючи через вікно за сусідкою з першого поверху.

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