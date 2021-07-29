Місія нездійсненна? Експерти спрогнозували Україні 7 золотих медалей на Олімпіаді

Аналітики з компанії Gracenote зробили сприятливий прогноз для українських спортсменів на решту дистанції Олімпійських ігор в Токіо

Вікторія Ус на Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

На думку аналітиків з компанії Gracenote, Україна завоює 20 медалей: 7 золотих, 4 срібних і 9 бронзових. У медальному заліку синьо-жовтим прогнозують 14-у позицію (за кількістю нагород).

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Згідно із прогнозом експертів, найбільше нагород завоює команда США (109 медалей). У п'ятірку кращих увійшли збірні Китаю, ОКР, Японії і Великобританії. Замикають ТОП-10 збірні Австралії, Нідерландів, Франції, Німеччини, Італії. Другу десятку очолюють: Бразилія, Канада, Угорщина і Україна.

Після шести днів Олімпіади Україна займає 54-е місце в медальному заліку, завоювавши чотири бронзові нагороди. У скарбничку нашої команди їх принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует кульових стрільців Олени Костевич і Олега Омельчука, а також плавець Михайло Романчук.

Михайло Романчук на олімпійському п'єдесталі / Фото: REUTERS

Відразу після бронзового бою з ізраїльтянкою Шірой Рішон українка розридалася, але потім сльози висохли, і на церемонії нагородження Дар'я Білодід посміхнулася

Нагадаємо, що на нашому сайті є таблиця з усіма результатами українських спортсменів на Олімпіаді-2020, де ми окремо виділяємо призерів Ігор в Токіо.

Крім цього, ви можете ознайомитися із загальним медальним заліком Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

Також на нашому сайті є розклад Олімпіади-2020 по днях. У графіку окремо виділені всі медальні старти.