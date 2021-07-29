Миссия невыполнима? Эксперты спрогнозировали Украине 7 золотых медалей на Олимпиаде

Аналитики из компании Gracenote сделали благоприятный прогноз для украинских спортсменов на оставшуюся дистанцию Олимпийских игр в Токио

Виктория Ус на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

По мнению аналитиков из компании Gracenote, Украина завоюет 20 медалей: 7 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых. В медальном зачете сине-желтым прогнозируют 14-ю позицию (по количеству наград).

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Согласно прогнозу экспертов, больше всех наград завоюет команда США (109 медалей). В пятерку лучших вошли сборные Китая, ОКР, Японии и Великобритании. Замыкают ТОП-10 сборные Австралии, Нидерландов, Франции, Германии, Италии. Вторую десятку возглавляют: Бразилия, Канада, Венгрия и Украина.

После шести дней Олимпиады Украина занимает 54-е место в медальном зачете, завоевав четыре бронзовые награды. В копилку нашей команды их принесли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт пулевых стрелков Елены Костевич и Олега Омельчука, а также пловец Михаил Романчук.

Михаил Романчук на олимпийском пьедестале / Фото: REUTERS

Сразу после бронзового боя с израильтянкой Широй Ришони украинка разрыдалась, но потом слезы высохли, и на церемонии награждения Дарья Белодед улыбнулась

Напомним, что на нашем сайте есть таблица со всеми результатами украинских спортсменов на Олимпиаде-2020, где мы отдельно выделяем призеров Игр в Токио.

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