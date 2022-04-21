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"Світу треба зрозуміти, що це геноцид": гравець збірної України відмовляється грати проти росіян

Анатолій Дерека
21 квітня, 20:57
Микола Матвієнко розповів про те, як зустрів війну в Україні. Гравець більше ніколи не захоче зустрічатися і росіянами на полі

/ Фото: Reuters

Війна сильно вплинула на наш футбол, фактично поставивши його на паузу. Чемпіонат призупинено, через що футболісти втратили ігрову практику.

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Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко згадав перші дні війни, а також розповів про евакуацію з Донецька у 2014 році. Також гравець запевнив, що ніколи не зіграє проти росіян.

"Я почув вибух за вікном, ми одразу підскочили. Провели решту ночі в машині, поки не отримали повідомлення, що Київ обстріляли. Потрібно було виїжджати.

У 2014 році мені було 17 років, я тільки-но повернувся з літніх канікул поїздом. Наступного дня станції майже не було, нас евакуювали до іншого міста. Ходив на "Донбас-Арену" у підлітковому віці, завжди мріяв зіграти на цьому дивовижному стадіоні.

Ми всі віримо, що колись знову гратимемо там у футбол. Ми більше не гратимемо проти команд із Росії. Світ має зрозуміти, що це геноцид. Ці люди мають бути ізольовані".

Микола Матвієнко – лідер Шахтаря / Фото: Transfer Market Web

Зазначимо, що Матвієнко є уродженцем Криму, народився у Саках. Захисник виховувався у Шахтарі та грав у оренді в Карпатах та Ворсклі.

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У 2017 році Микола дебютував за збірну України та вже встиг награти за неї 47 матчів. Разом із "синьо-жовтими" захисник став чвертьфіналістом на останньому чемпіонаті Європи.