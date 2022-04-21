"Миру нужно понять, что это геноцид": игрок сборной Украины отказывается играть против россиян

Николай Матвиенко в сборной Украины / Фото: Reuters
Война сильно повлияла на наш футбол, фактически поставив его на паузу. Чемпионат приостановлен, из-за чего футболисты лишились игровой практики.
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Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко вспомнил первые дни войны, а также рассказал об эвакуации с Донецка в 2014 году. Также игрок заверил, что никогда не сыграет против россиян.
"Я услышал взрыва за окном, мы сразу подскочили. Провели остаток ночи в машине, пока не получили сообщение, что Киев обстреляли. Нужно было выезжать.
В 2014 году мне было 17 лет, я только вернулся с летних каникул поездом. На следующий день станции почти не было, нас эвакуировали в другой город. Ходил на "Донбасс-Арену" в подростковом возрасте, всегда мечтал сыграть на этом удивительном стадионе.
Мы все верим, что когда-то опять будем играть там в футбол. Мы больше не будем играть против команд из России. Миру нужно понять, что это геноцид. Эти люди должны быть изолированы".
Отметим, что Матвиенко является уроженцем Крыма, родился в Саках. Защитник воспитывался в Шахтере и играл в аренде в Карпатах и Ворскле.
В 2017 году Николай дебютировал за сборную Украины и уже успел наиграть за нее 47 матчей. Вместе с "сине-желтыми" защитник стал четвертьфиналистом на последнем чемпионате Европы.