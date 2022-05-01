Мирова у матчі миру за Україну. Ветерани Динамо зіграли із добровольцями ЗСУ

Ветерани Динамо зіграли у визволеній Бородянці / Фото: Facebook

Декілька днів тому селище міського типу Бородянка відвідали представили УАФ на чолі з Андрієм Павелком, щоб визначити завдані збитки футбольній інфраструктурі у населеному пункті.

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Тепер у Бородянці офіційно зіграно і перший після окупації поєдинок. На базі ДЮСШ Бородянка матч світу за Україну провели ветерани Динамо Київ та добровольчий батальйон Байден. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила ДЮСШ Титан Київ.

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Матч пройшов у дружній атмосфері, а переможцем виявилася Україна. Підсумковий рахунок 5:5 показав, що наші військові та цивільні люди хочуть одного – миру в Україні. У складі Динамо голами відзначилися Алієв, Богданов, Саленко, Віктор Мороз та Пахолюк. Зірки українського футболу разом із армійцями подарували справжнє свято для місцевих мешканців.

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Бородянка продовжує відновлюватись після окупації, а місцева влада планує проводити все більше подібних подій, що населений пункт повертався до колишнього мирного життя.