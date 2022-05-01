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Мировая в матче мира за Украину. Ветераны Динамо сыграли с добровольцами ВСУ

Евгений Щербаков
1 мая, 14:46
В Бородянке провели первый футбольный поединок после освобождения населенного пункта из-под оккупации

Ветераны Динамо сыграли в освобожденной Бородянке / Фото: Facebook

Несколько дней назад поселок городского типа Бородянка посетили представили УАФ во главе с Андреем Павелко, чтобы определить нанесенные убытки футбольной инфраструктуре в населенном пункте.

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Теперь в Бородянке официально сыгран и первый после оккупации поединок. На базе ДЮСШ Бородянка, матч мира за Украину провели ветераны Динамо Киев и добровольческий батальон Байден. Об этом на совей странице в Facebook сообщила ДЮСШ Титан Киев.

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Матч прошел в дружеской атмосфере, а победителем оказалась Украина. Итоговый счет 5:5 показал, что наши военные и гражданские люди хотят одного – мира в Украине. В составе Динамо голами отличились Алиев, Богданов, Саленко, Виктор Мороз и Пахолюк. Звезды украинского футбола вместе с армейцами подарили настоящий праздник для местных жителей.

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Бородянка продолжает восстанавливаться после оккупации, а местная власть планирует проводить все больше подобных событий, что населенный пункт возвращался к прежней мирной жизни.