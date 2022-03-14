"Мирні українці гинуть від російських солдатів". Ракіцький розплющив очі мешканцям орди

Ракіцький вимагає від росіян зупинити війну / Фото: Getty Images, Reuters, Колаж: Сьогодні

Повномасштабна війна Росії проти України, яку розв'язав кривавий диктатор Путін, розплющила очі багатьом людям. Ярослав Ракіцький був одним із представників українських легіонерів, для яких "спорт був поза політикою".

Але жахливі злочини російсько-фашистських військ на території України змусили Ярослава переглянути свої погляди. Тепер український футболіст чітко розуміє, хто винний у війні.

Реклама

"Світом править гуманність, світом править доброта і любов до своєї Батьківщини, до своєї Матері, до своїх Дітей, до своєї Сім'ї. Неможливо мовчати. Просто боляче за Батьківщину, за Україну!" Гинуть мирні Українці від російських солдатів. Нас не треба звільняти! Залишіть нас і нашу Україну! Немає сенсу доводити вплив пропаганди, у тому, що росія дезінформує свій народ. Вам не кажуть правди. Я бажаю Добра та Миру моїй волелюбній Україні!", – написав у своєму Instagram Ракіцький.

Нагадаємо, що Ярослав Ракіцький у перші дні війни назвав агресора своїм ім'ям. Ярослав опублікував ролик зі звірствами російських військ в Україні, який закінчується словами "Слава Україні!" і виконанням "Ще не вмерла!"

А 2 березня Зеніт офіційно оголосив про розірвання контракту з українським захисником Ярославом Ракіцьким.

Реклама

Українські легіонери зможуть залишити російський чемпіонат / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

За ці чотири роки футболіст відіграв за Зеніт 108 матчів, відзначившись сімома голами. З командою із Санкт-Петербурга Ярослав виграв 6 трофеїв, тричі ставши чемпіоном місцевої ліги.