"Мирные украинцы гибнут от русских солдат". Ракицкий раскрыл глаза жителям орды

Ракицкий требует от россиян остановить войну / Фото: Getty Images, Reuters, Коллаж: Сегодня

Полномасштабная война России против Украины, которую развязал кровавый диктатор Путин, открыла глаза многим людям. Ярослав Ракицкий был одним из представителей украинских легионеров, для которых "спорт был вне политики".

Но чудовищные преступления российско-фашистских войск на территории Украины заставили Ярослава пересмотреть свои взгляды. Теперь украинский футболист четко понимает, кто виновен в войне.

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"Миром правит гуманность, миром правит доброта и любовь к своей Родине, к своей Матери, к своим Детям, к своей Семье. Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину!. Гибнут мирные Украинцы от русских солдат. Нас не нужно освобождать! Оставьте нас и нашу Украину! Нет смысла доказывать о влиянии пропаганды, о том, что россия дезинформирует свой народ. Вам не говорят правду. Я желаю Добра и Мира моей свободолюбивой Украине!", – написал в своем Instagram Ракицкий.

Напомним, что Ярослав Ракицкий в первые дни войны назвал агрессора своим именем. Ярослав опубликовал ролик со зверствами российских войск в Украине, который заканчивается словами "Слава Украине!" и исполнением "Ще не вмерла!"

А 2 марта Зенит официально объявил о расторжении контракта с украинским защитником Ярославом Ракицким.

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Украинские легионеры смогут покинуть российский чемпионат / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

За эти четыре года футболист отыграл за Зенит 108 матчей, отметившись семью голами. С командой из Санкт-Петербурга Ярослав выиграл 6 трофеев, трижды став чемпионом местной лиги.