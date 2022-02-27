Прозрел: Ракицкий впервые назвал агрессора настоящим именем

Украинский легионер российского Зенита опубликовал ролик со зверствами войск России, заканчивающийся фразой "Слава Украине!"

Ракицкий, наконец, признал: война - дело рук РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Даже выступающий за газпромовский Зенит Ярослав Ракицкий, экс-игрок сборной Украины, наконец, прозрел в отношении того, кто на кого пошел войной, и назвал вещи своими именами.

Если в своем предыдущем посте, опубликованном 24 февраля, украинский футболист Зенита ни словом не упомянул агрессора ("Я – Украинец! Украине – Мир! Стоп войне!"), то сейчас уже не побоялся его назвать.

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"Нет войне!!! Российские войска, прекратите нападать на Украину! Страдают люди и дети! Нам нужен мир!" – написал в Instagram Ракицкий.

При этом Ракицкий опубликовал ролик со зверствами российских войск в Украине, который заканчивается словами "Слава Украине!" и исполнением "Ще не вмерла!"

"Нашел на своем теле яйца, чтобы это сказать", – пишут по этому поводу в Сети болельщики.

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Накануне появилась информация, что Ракицкий разорвал контракт с Зенитом. Но клуб это не подтвердил.

А вот чего, напомним, точно лишился Санкт-Петербург после полномасштабного вторжения России в Украину, так это финала Лиги чемпионов-2022 – его УЕФА доверил Парижу.

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