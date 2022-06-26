Мірчу Луческу зупинили у Києві. Тренер Динамо назвав причини

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Динамо розпочало підготовку до нового футбольного сезону. Чемпіонат України має стартувати 20 серпня, а за місяць до цього на киян чекає битва у Лізі чемпіонів з Фенербахче.

Наставник "біло-синіх" Мірча Луческу повернувся у Київ до команди, після чого вже відвіз її на тренувальний збір. Румунський фахівець розповів про своє враження від столиці нашої країни та важливість проведення УПЛ саме в Україні.

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"Я хотів показати, що життя може продовжуватися навіть у цих умовах. Я йшов містом і люди зупиняли мене, щоб подякувати за те, що я повернувся до Києва і почав підготовку. Ті, хто залишився там, почуваються покинутими. Дуже важливо провести УПЛ в Україні, навіть якщо це доведеться робити на менш безпечних територіях. Потрібно показати всім, що життя має продовжуватися, ми не можемо зупинитися. Я сподіваюся, що після нашого останнього товариського матчу ми зможемо повернутися до Києва".

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Нагадаємо, що перед поєдинком у Лізі чемпіонів Динамо проведе низку спарингів зі швейцарськими клубами, а 12 липня битиметься з французьким Ліоном. Перша гра проти Фенербахче буде номінально домашньою і пройде 20 липня у Лодзі.