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Луческу хотіли зіпсувати імідж? Стало відомо, де зараз перебуває тренер Динамо

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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19 червня, 16:52
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Мірча Луческу спростував інформацію про те, що він не приїхав до Києва. Румунський коуч вже розпочав тренувальний процес із киянами
Мірча Луческу
Мірча Луческу / Фото: Getty Images

Наприкінці серпня в Україні має стартувати новий сезон УПЛ. Попри воєнний стан, було ухвалено рішення про проведення матчів на території нашої країни.

Днями гравці Динамо зібралися у Києві та пройшли медогляд перед початком тренувального збору. При цьому у ЗМІ з'явилася інформація, що до столиці України не приїхав Мірча Луческу, який нібито залишився у Бухаресті чекати на своїх підопічних.

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Проте пізніше сам коуч Динамо спростував цю інформацію. При цьому в інтерв'ю Футбол NEWS румун припустив, що таким чином вирішили заподіяти шкоду його репутації.

"Люди, які дали таку інформацію, погано мене знають. Можливо, хотіли зіпсувати мені імідж, адже суспільство швидко підхоплює негатив. Але це не проблема. Я виконую свою роботу. Прибув сюди, щоб продемонструвати, що життя у Києві та загалом в Україні продовжується.

Люди повертаються до життя, а футбол – важлива його складова. Ми маємо продовжувати займатися спортом в Україні. Це дуже важливо, адже люди думають тільки про війну та жахливі речі, які її супроводжують. Бачу свій обов'язок у тому, щоб допомогти".

Нагадаємо, що з українських клубів для Динамо сезон розпочнеться раніше за всіх. Вже 19/20 липня команда стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперником "біло-синіх" стане віце-чемпіон Туреччини Фенербахче.

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